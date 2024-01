Oriental Explorer Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Oriental Explorer beträgt 40 Punkte für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Dividendenverhältnis von Oriental Explorer liegt aktuell bei 5, was eine negative Differenz von -0,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmung und das Buzz um Oriental Explorer haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Oriental Explorer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,35 HKD lag. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,29 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist auf ein neutrales Rating hin.

Insgesamt erhält Oriental Explorer aufgrund der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung.