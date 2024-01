Oriental Energy Aktie: Das war ja klar …

Die Oriental Energy-Aktie wird laut trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,63 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 10,03 CNH (+4,15 Prozent Abweichung) liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt dagegen 10,63 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-5,64 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Oriental Energy also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Oriental Energy in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Oriental Energy für diese Stufe daher ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 29489, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral eingestuft wird. Oriental Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Oriental Energy eine Performance von 15,53 Prozent, was einer Outperformance von +8,37 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche als auch zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors zeigt Oriental Energy eine Überperformance, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.