Orient Victory Travel Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs der Orient Victory Smart Urban Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,55 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Orient Victory Smart Urban Services eine Underperformance von -46,36 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -2,68 Prozent im letzten Jahr, wobei Orient Victory Smart Urban Services 48,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Orient Victory Smart Urban Services derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 6,24 %. Diese Differenz von 6,24 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Orient Victory Smart Urban Services aktuell bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Orient Victory Smart Urban Services liegt bei 10,45, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 30 liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.