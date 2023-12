Orient Victory Travel Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Orient Victory Smart Urban Services 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (mit einem KGV von im Durchschnitt 30) als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Orient Victory Smart Urban Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,03 HKD) weicht davon um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD), so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (0 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Orient Victory Smart Urban Services-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Zusammenhang wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Orient Victory Smart Urban Services betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI (Wert: 42,86) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie von Orient Victory Smart Urban Services im letzten Jahr eine Rendite von -46,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie damit 51,29 Prozent unter dem Durchschnitt (4,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,51 Prozent, wobei Orient Victory Smart Urban Services aktuell 41,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.