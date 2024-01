Orient Victory Travel Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie von Orient Victory Smart Urban Services wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 11,23 liegt sie insgesamt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" von 31,95. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,03 HKD) vergleicht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wird als neutral eingeschätzt, basierend auf der Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend neutral und auch die Themen in den sozialen Medien waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -46,3 Prozent erzielt, was 50,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,5 Prozent, wobei Orient Victory Smart Urban Services aktuell 41,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen in den verschiedenen Analysen, wobei die Aktie vor allem aufgrund der technischen und branchenbezogenen Aspekte eher negativ bewertet wird.