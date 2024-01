Orient Victory Travel Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Orient Victory Smart Urban Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -6,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -39,95 Prozent für Orient Victory Smart Urban Services bedeutet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von 3,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Orient Victory Smart Urban Services 49,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Orient Victory Smart Urban Services ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Orient Victory Smart Urban Services liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orient Victory Smart Urban Services bei 11, während der Branchendurchschnitt bei 31,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält demnach eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.