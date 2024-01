Orient Telecoms Aktie: Gut oder schlecht?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,76 liegt die Aktie von Orient Telecoms unter dem Branchendurchschnitt von 13,47 in der Kategorie "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" um 13 Prozent. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Bewertung von "Gut".

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" verzeichnet Orient Telecoms eine Rendite von -39,39 Prozent, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 1,64 Prozent, während Orient Telecoms 41,03 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orient Telecoms-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 100 für die letzten 7 Tage. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Orient Telecoms-Aktie.