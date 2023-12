Orient Securities-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Orient Securities-RSI liegt aktuell bei 48,15, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 37,39, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,08, was bedeutet, dass die Börse nur 1,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Orient Securities zahlt. Dies ist 95 Prozent weniger als der branchenübliche Durchschnittswert von 22. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als gut und unterbewertet eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, sind wichtige Faktoren für Anleger. Die Analyse der Stimmung zeigt eine mittlere Aktivität und eine relativ konstante Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse des RSI, des KGV, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine neutrale Bewertung der Aktie von Orient Securities.

