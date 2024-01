Orient Securities Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Orient Securities -China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -9,94 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,3 Prozent, wobei Orient Securities -China um 7,71 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Orient Securities -China-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,73 CNH für den Schlusskurs lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 8,18 CNH, was einer Abweichung von -15,93 Prozent entspricht, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch im Rahmen der Charttechnik liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts (8,7 CNH) mit einer Abweichung von -5,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Dementsprechend erhält die Orient Securities -China-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Orient Securities -China aktuell mit einem Wert von 91,94 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden, gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, jedoch wurden auch 6 Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.