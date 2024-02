Orient Overseas Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Orient Overseas International":

Die Orient Overseas-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 108,59 HKD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 121,1 HKD, was einem Unterschied von +11,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,77 HKD liegt mit einem Unterschied von +9,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Orient Overseas-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger werden zur Einschätzung des Aktienkurses herangezogen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Orient Overseas aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Orient Overseas-Aktie bei 1,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Rendite von 17,13 Prozent erzielt hat, was mehr als 26 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent aufweist, liegt die Orient Overseas-Aktie mit 20,69 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.