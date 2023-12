Orient Overseas Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Orient Overseas International":

Die Orient Overseas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 115,49 HKD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 109 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,62 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 97,62 HKD, was einer Abweichung von +11,66 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Orient Overseas-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Orient Overseas war zuletzt überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Insgesamt wird die Analyse der Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orient Overseas bei 1,45, während der Branchendurchschnitt bei 13,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.