Orient Enterprise Aktie: War das schon alles?

Der gleitende Durchschnittskurs der Orient Enterprise beträgt nun 7,23 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,44 CNH erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,9 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 7,01 CNH. Dadurch wird die Aktie mit einem Abstand von +6,13 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt vergeben wir also die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Orient Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,87 Prozent. Andere Aktien aus der "Händler"-Branche sind im Durchschnitt um 1,91 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Orient Enterprise eine Outperformance von +1,96 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,18 Prozent hatte, lag die Orient Enterprise jedoch 3,31 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Orient Enterprise ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 35,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 39,58 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Orient Enterprise von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung also die Einstufung "Gut" zu. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.