Orient Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Orient-RSI liegt bei 82,86 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Orient in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 1,24 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -20,56 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,09 Prozent hatte, lag Orient um 20,41 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,3 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,99 CNH liegt, was einem Unterschied von -13,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,19 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,13 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Orient eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, erhält Orient in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Orient aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Schlecht"-Rating.