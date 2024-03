Orient Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Orient. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 37,5 Punkte, was bedeutet, dass Orient derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Orient weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") ergibt sich eine Rendite von -34,55 Prozent für Orient im letzten Jahr, was 16,45 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,11 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -18,86 Prozent, wobei Orient aktuell 15,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung um die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Orient untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Orient diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine insgesamt "schlechte" Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung um Orient in den letzten Wochen kaum verändert war, weshalb die Aktie eine "neutrale" Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Orient war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutrale" Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "neutral" eingestuft.