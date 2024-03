Orient Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Orient wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Orient in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Orient eine Performance von -34,55 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -14,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,91 Prozent im Branchenvergleich für Orient. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Orient 19,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Orient von 1,63 CNH mit -22,75 Prozent Entfernung vom GD200 (2,11 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,72 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Orient-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Orient zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Orient damit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.