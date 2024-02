Orica Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Die Anleger diskutieren derzeit intensiv über Orica auf den sozialen Medien, und die Stimmungen sind gemischt. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Einschätzungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Orica eine Rendite von 8,28 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -23,18 Prozent, während Orica mit 31,46 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Orica derzeit bei 15,56 AUD verzeichnet, und der Aktienkurs liegt bei 16,73 AUD, was einem Abstand von +7,52 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 16,06 AUD, was einem Unterschied von +4,17 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Orica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 3,74 Prozentpunkte (2,63 % gegenüber 6,37 %).

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Lage bei Orica, mit positiven Entwicklungen in der Aktienperformance, jedoch niedrigeren Dividendenausschüttungen im Vergleich zur Branche.