Orica Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Für Orica betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Orica derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Orica weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit für Orica eine Bewertung von "Gut" für diesen Aspekt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Orica veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Orica derzeit 15,57 AUD, während der aktuelle Kurs bei 16,85 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +8,22 Prozent, während der GD50 einen Abstand von +4,4 Prozent aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung hinsichtlich Orica lassen auf eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung schließen, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Orica eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt unserer Analyse.