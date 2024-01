Orica Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Bei Orica beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 2, was einer negativen Differenz von -4,14 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Orica heute als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Orica ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 81,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 46,37 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Orica besonders positiv diskutiert, jedoch waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Orica mit einer Rendite von 3,7 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -14,74 Prozent, was bedeutet, dass Orica mit 18,44 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.