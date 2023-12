Nederman Holding AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Aktie von Nederman zeigt, dass der aktuelle Kurs von 182 SEK einen Abstand von -4,01 Prozent zum GD200 (189,6 SEK) hat und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 171,01 SEK auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nederman-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nederman somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ist zu erkennen, dass Nederman weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 45,83 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 37,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nederman eher neutral diskutiert, wobei vor allem in den letzten ein, zwei Tagen positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Aktie von Nederman basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.