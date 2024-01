Orica Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Orica-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,51 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,06 AUD liegt damit nur um 3,55 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,58 AUD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer ähnlichen neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Orica-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Bei der Dividende weist Orica eine Rendite von 2,48 Prozent auf, was 4,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 6 Prozent, wodurch die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und entsprechend als "schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Orica liegt bei 31,08, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Orica eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird negativ bewertet. Zusammengefasst erhält Orica daher in diesem Aspekt ein "schlecht" als Bewertung.