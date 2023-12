Orica Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

In den letzten Wochen wurde bei Orica eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz hat. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Orica beträgt 75,63, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,17, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Orica mit 2,48 % unter dem Branchendurchschnitt und weist eine geringere Rendite von 4,33 Prozentpunkten auf. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orica bei 23,95, was 52 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt der Branche "Chemikalien". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut".