Orica Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Orica wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Orica weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Orica weder überkauft noch überverkauft (Wert: 38,7), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Orica-Wertpapier.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) wird Orica als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 23,95, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,07 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Anleger-Stimmung bei Orica in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Orica schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einem Unterschied von 4,31 Prozentpunkten (2,48 % gegenüber 6,79 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".