OricaADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Chemical Company Orica wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 23,95 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 51 Prozent unter dem Branchen-KGV von 49,07 gehandelt wird. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Orica ist insgesamt positiv, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu erkennen ist. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Orica bei 15,49 AUD verläuft und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 15,58 AUD nur um +0,58 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,33 AUD, was einer Differenz von +1,63 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse vorgenommen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Orica wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 42,86 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Orica-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.