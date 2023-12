OricaADR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während überverkaufte Titel eher zu Kursgewinnen neigen. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Orica. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Orica weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Orica weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 38,7), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Orica-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um Aktien haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orica weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhalten wir daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Orica.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Orica verläuft bei 15,49 AUD. Da der Aktienkurs bei 15,58 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von +0,58 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 15,33 AUD, was einer Differenz von +1,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Orica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,7 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +18,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche dar, die im Durchschnitt um -14,83 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,83 Prozent verzeichnete, lag Orica um 18,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Orica-Aktie.