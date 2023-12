Oric Pharmaceuticals Inc Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Oric. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 54,45 Punkte, was bedeutet, dass Oric weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Oric mit einem Wert von 34,33 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Oric basieren auf 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 11,5 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 25,82 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Oric auf 6,87 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,14 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +33,04 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,44 USD, was eine Distanz von +22,85 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oric daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Oric eingestellt waren, mit zwei positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Oric eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Oric von der Redaktion daher mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.