Oric Pharmaceuticals Inc Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie von Oric wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter Sentiment, technische Analyse, Relative Strength Index (RSI) und Analysteneinschätzungen. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb niedrig, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund des geringen Aktivitätsniveaus.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Oric auf einen Wert von 7,75 USD hin, während der aktuelle Kurs bei 11,25 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +13,75 Prozent eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oric-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf einer erweiterten Zeitspanne von 25 Tagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für den RSI.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzungen wird die Oric-Aktie langfristig mit "Gut" bewertet, basierend auf 3 positiven und keiner negativen Bewertung. Trotz fehlender Updates im letzten Monat wird das Kursziel der Aktie bei 11,67 USD angesiedelt, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.