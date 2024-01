Oric Pharmaceuticals Inc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anleger feststellten. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Oric unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten haben die Aktie von Oric in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen führten, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führte. Das durchschnittliche Kursziel für Oric liegt bei 11,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 41,59 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 8,24 USD ergibt. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Oric.

Der Relative Strength Index (RSI) für Oric liegt bei 94,12, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als neutral betrachtet wird und daher eine Bewertung von "Schlecht" ergibt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Oric derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 bei 7,02 USD liegt und der Aktienkurs bei 8,24 USD um +17,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 7,88 USD, was einer Abweichung von +4,57 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für die Oric.