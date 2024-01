Orgenesis Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Orgenesis-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 47. Damit wird das Wertpapier als neutral eingestuft. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 50,85 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Orgenesis somit ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Orgenesis-Aktie sind alle Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Auch die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen ein positives Bild, mit einem Durchschnitt von 6 USD, was einem möglichen Anstieg um 1100 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,5 USD) entspricht. Die Gesamteinschätzung der Analysten für Orgenesis ist somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen in Bezug auf Orgenesis. In den letzten ein bis zwei Tagen ist jedoch eine vermehrte negative Stimmung zu beobachten. Aufgrund dieser Gemengelage wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Orgenesis derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Damit erhält die Orgenesis-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.