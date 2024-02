Orgenesis Aktie: Jetzt aber!

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien viel über die Aktie von Orgenesis diskutiert, wobei die Stimmung größtenteils negativ war. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie von Orgenesis langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie 1-mal als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Orgenesis vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 USD, was einer Erwartung von 1150 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Orgenesis ein neutraler Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage weist einen Wert von 5,26 auf, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 37,25 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Orgenesis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,79 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,48 USD, was einen Unterschied von -39,24 Prozent darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,39 USD, was einem Anstieg von +23,08 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält Orgenesis eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.