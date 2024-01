Organon & Co Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Organon &-Aktie zeigt eine Abweichung von -26,74 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysten haben der Organon &-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend gute Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 103,19 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Organon &-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Organon & diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Organon & daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe der Analyse.