Organon & Co Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Organon & notiert derzeit bei 17,82 USD und liegt damit um +2,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,12 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet wurde bei Organon & eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Organon &-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Organon &-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was ein Aufwärtspotential von 57,13 Prozent darstellt. Insgesamt erhält Organon & daher ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Organon & liegt bei 66,88, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.