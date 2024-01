Organon & Co Aktie: Hammer-Nachricht!

Organon & erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab 2 positive und keine neutralen oder negativen Meinungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Organon &. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 28 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 94,17 Prozent, was die Analystenmeinung als "Gut" einstuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Organon & als neutral betrachtet. Der RSI7 Wert liegt bei 24,72, was als "Gut" eingestuft wird, und der RSI25 Wert liegt bei 26,62, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking für den Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Organon & Aktie von 14,42 USD -23,82 Prozent unter dem GD200 (18,93 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 12,8 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Organon & Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen über Organon & stattgefunden haben. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie führt.