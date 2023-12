Perenti Global Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Perenti war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierte die negative Kommunikation, während an drei Tagen eher positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Perenti wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daher wird Perenti insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Perenti-Aktie am letzten Handelstag bei 1.045 AUD lag, was einem Unterschied von -6,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,12 AUD entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,05 AUD führte zu einer ähnlichen Bewertung, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Perenti liegt bei 44,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 48 eine Situation, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Perenti daher eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild, eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik und eine "Neutral"-Einstufung für den Relative Strength Index.