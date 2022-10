Organisatoren der Weltmeisterschaft kündigen zusätzliche 30.000 Zimmer für Besucher der WM an

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Das Land soll während des Turniers zu einem unvergleichbaren Unterhaltungsort werdenDie Zahl der verkauften Eintrittskarten für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ nähert sich der 3-Millionen-Marke, und der Countdown für die erste Auflage des Turniers im Nahen Osten und in der arabischen Welt, das am 20. November im Al-Bayt-Stadion angepfiffen wird, läuft.Auf einer Pressekonferenz in Doha gaben die Organisatoren bekannt, dass weitere 30.000 Zimmer für Besucher der WM zur Verfügung gestellt wurden, während sich Katar auf die 64 Spiele in acht hochmodernen Stadien vorbereitet. Die größte Auswahl an Unterkünften wird von der Qatar Accommodation Agency (https://www.qatar2022.qa/book) angeboten. Zimmer können ab 80 Dollar pro Person und Nacht bei einer Doppelbelegung gebucht werden. Zu den Unterbringungsmöglichkeiten gehören Hotels, Apartments und Fan-Villages."Wir haben immer gesagt, dass Katar die beste FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten ausrichten wird. Und wenn man sich heute im Land umschaut, die hochmodernen Stadien, die Trainingsplätze, die U-Bahn und die gesamte Infrastruktur, dann ist alles bereit und jeder ist willkommen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft. "Die Welt ist begeistert. Katar ist bereit. Die Bühne ist bereitet. Gemeinsam werden wir auf und neben dem Spielfeld die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten abliefern."Nach Angaben der Organisatoren wurden für die 64 Spiele, die in acht hochmodernen Stadien ausgetragen werden, bereits 2,89 Millionen Eintrittskarten verkauft. Am größten war die Nachfrage bei den Fans in Katar, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, England, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Frankreich, Brasilien und Deutschland. Auch der Verkauf von Hospitality-Tickets hat einen neuen Rekord erreicht. Bis zum Ende des Turniers werden weiterhin Tickets für alle Spiele angeboten. Die Fans werden gebeten, sich auf FIFA.com/tickets über den aktuellen Bestand zu informieren. Ab dieser Woche erhalten Ticketinhaber eine E-Mail mit Informationen, wie sie die Ticketing-App herunterladen und ihre mobilen Tickets abrufen können.Die Organisatoren des Turniers wiesen die Fans darauf hin, die obligatorische Hayya Card (https://hayya.qatar2022.qa/) zu beantragen und ihre Unterkunft so bald wie möglich zu buchen. Die Hayya Card dient als Einreiseerlaubnis für internationale Fans. Sie ermöglicht außerdem die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen Land und den Zugang zu den Stadien für Fans mit einem gültigen Spielticket.Die Organisatoren wiesen auch auf die zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten hin, die den Besuchern während des Turniers geboten werden. Das FIFA Fan Festival im Al Bidda Park wird während des Turniers täglich bis zu 40.000 Fans begrüßen. Der Eintritt ist frei, und es werden Live-Spiele gezeigt, weltbekannte Künstler auftreten und Fußballaktivitäten angeboten. Es wird auch eine Reihe von lokalen und internationalen Speisen und Getränken angeboten.Darüber hinaus wird es auf der 6 km langen Corniche vom Sheraton Park bis zum Museum für Islamische Kunst Performances, Einzelhandelsgeschäfte sowie Essens- und Getränkestände geben. Zu den weiteren Aktivitäten gehört die tägliche "Welcome to Qatar"-Show - ein Wasser- und Feuerwerkspektakel mit Musik aus dem offiziellen Soundtrack von Katar 2022, dem katarischen Komponisten Wael Binali und dem Qatar Philharmonic Orchestra.Die Fahrgeschäfte des Themenparks und andere Attraktionen auf Al Maha Island Lusail werden ebenfalls für die Fans geöffnet sein, ebenso wie der Ras Abu Aboud 974 Beach Club, die Hayya Fan Zone an der Lusail South Promenade und das QetaiFAN Beach Fest. Die Fans von Tanzmusik werden zum Arcadia Spectacular mit 15.000 Plätzen und zum ARAVIA by MDL BEAST mit 5.000 Plätzen strömen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Last-Mile Cultural Activations mehr als 6.000 Veranstaltungen an 21 Orten stattfinden und die Fans auf ihrem Weg zu den Stadien begleiten.Eng. Yasir Al Jamal, Generaldirektor des Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), sagte: "Nach mehr als einem Jahrzehnt harter Arbeit und enger Zusammenarbeit mit den Akteuren im ganzen Land ist Katar bereit, eine unvergessliche FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Der kompakte Charakter unseres Turniers bedeutet, dass die Besucher nie weit vom Geschehen entfernt sein werden - immer in der Nähe eines Stadions oder eines Unterhaltungsangebots. Wir freuen uns darauf, ein Turnier auszurichten, das den Fans aus aller Welt noch lange in Erinnerung bleiben wird".Nasser Al Khater, CEO, FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, sagte: "Katar ist bereit, Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft zu sein. Wir freuen uns darauf, Fans und Spieler aus der ganzen Welt zu begrüßen, die unsere Gastfreundschaft, das breite Spektrum an Unterhaltungsmöglichkeiten und natürlich den internationalen Spitzenfußball erleben werden. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft verspricht eine einzigartige Veranstaltung zu werden, die einen bleibenden, positiven Einfluss auf Katar, den Nahen Osten und die arabische Welt haben wird."Wir betreiben über 168 offizielle Einrichtungen in der kompakten Natur Katars, und jede einzelne dieser Einrichtungen ist für den Ablauf und die erfolgreiche Durchführung dieser Weltmeisterschaft von entscheidender Bedeutung. Neben den Tests in den acht Stadien sind auch die Freiwilligenarbeiter und Akkreditierungszentren voll einsatzbereit. Das Ticketing-Zentrum im Doha Exhibition & Convention Centre wird morgen eröffnet, das International Broadcast Centre und das Main Media Centre werden folgen. Ich kann nur noch einmal das Vertrauen und die Wertschätzung der FIFA für all die Arbeit bekräftigen, die geleistet wurde, um in etwas mehr als einem Monat die beste FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten auszurichten", sagte der FIFA Chief Operating Officer - Weltmeisterschaft, Colin Smith.Weitere Informationen über Katars zusätzliche Kultur- und Unterhaltungsangebote für Fans finden Sie unter https://www.qatar2022.qa/en/live-it-all-in-qatar.Fans, die an einer Teilnahme an Katar 2022 interessiert sind, sollten hier klicken, um die neuesten Informationen zu Tickets, Unterkünften und der Hayya Card zu erhalten (https://www.qatar2022.qa/en).Hochauflösende Bilder und Medieninhalte von der Pressekonferenz finden Sie hier (https://qrco.de/1M2Go).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923076/Qatar_2022_One_Month_to_Go_Press_Conference__17_10_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/organisatoren-der-weltmeisterschaft-kundigen-zusatzliche-30-000-zimmer-fur-besucher-der-wm-an-301651331.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen über die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wenden Sie sich bitte an media@sc.qaOriginal-Content von: Supreme Committee for Delivery & Legacy, übermittelt durch news aktuell