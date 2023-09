OrganiGram Holdings Inc: Spannung vor Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnerwartung sinken

In 115 Tagen wird OrganiGram Holdings Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada, seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Auch die Entwicklung der OrganiGram Holdings Inc-Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Es sind nur noch 115 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von OrganiGram Holdings Inc. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 113,49 Mio. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinkt. Im ersten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 29,65 Mio.

EUR, nun wird ein Rückgang um -10,50 Prozent auf 26,66 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn dürfte...