Orford Mining Aktie: Endlich geschafft?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Orford Mining als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Orford Mining-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 45,45 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann eine starke positive oder negative Stimmung in der Internet-Kommunikation mit unserer Analyse genau und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Orford Mining hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität im Zusammenhang mit Orford Mining gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit bekommt Orford Mining eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Orford Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,11 CAD, wobei der Aktienkurs (0,045 CAD) um -59,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von +12,5 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Orford Mining im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Orford Mining. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut".