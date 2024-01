Orezone Gold Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Orezone Gold-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,11 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,82 CAD liegt, was einer Abweichung von -26,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,84 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,82 CAD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Orezone Gold-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen im letzten Jahr 1 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 296,34 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Orezone Gold-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,4 Prozent erzielt, was 23,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite bei -10,61 Prozent, wobei die Aktie aktuell 23,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Orezone Gold-Aktie bei 5,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 323,21 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.