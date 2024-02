Orexo AB Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Orexo auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Orexo in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Orexo liegt derzeit bei 14,97 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 14,28 SEK lag, ergibt sich ein Abstand von -4,61 Prozent, was die Einstufung "Neutral" zur Folge hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 15,12 SEK ergibt sich eine Differenz von -5,56 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend lautet die Gesamteinstufung daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Orexo ergibt sich ein RSI von 65,12 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 51,52 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Orexo festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert. Insgesamt erhält Orexo daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.