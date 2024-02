Orexo AB Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

In den letzten Wochen wurde bei Orexo eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Orexo in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hierbei betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Orexo-Aktie beträgt 14,92 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 14,4 SEK liegt, was einer Abweichung von -3,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Orexo eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,22 SEK, wohingegen der letzte Schlusskurs bei -5,39 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Orexo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Orexo weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden, sowohl im 7-tägigen RSI von 46,03 als auch im RSI25 von 53. Daher wird die Situation als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Orexo auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Orexo hinsichtlich des Stimmungsbildes als "Gut", jedoch in Bezug auf die technische Analyse und trendfolgende Indikatoren als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird.