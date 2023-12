Orexo AB Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

Die technische Analyse der Orexo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 14,84 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (16,26 SEK) um +9,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,45 SEK deutet auf eine positive Entwicklung hin, da dies einer Abweichung von +5,24 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orexo-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI-Wert von 56,12 für einen Zeitraum von 7 Tagen deutet weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Verhältnisse hin. Auch der RSI25-Wert von 43 für einen Zeitraum von 25 Tagen bestätigt diese neutrale Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Orexo-Aktie ergibt sich eine eher negative Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Diskussion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Negative Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Orexo-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine eher negative Bewertung.