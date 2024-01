Orexo AB Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

Die technische Analyse der Orexo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,83 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,88 SEK liegt, was einer Differenz von +7,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,6 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,79 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Orexo zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 40,54 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 44,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Orexo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch das Anleger-Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Einstellung, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Orexo in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.