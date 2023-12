Orexo AB Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Aktie von Orexo betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 56,12, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu der Einstufung "Neutral". Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Orexo-Aktie daher die Einstufung "Neutral" basierend auf dem RSI.

Ein weiterer Faktor zur Beurteilung ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt dabei auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Untersuchung ergab, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität zeigen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Orexo-Aktie derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,84 SEK, während der Kurs der Aktie bei 16,26 SEK um +9,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,24 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Orexo diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Orexo sowohl auf der Grundlage des RSI, des langfristigen Stimmungsbildes als auch der technischen Analyse eine neutrale bis negative Bewertung erhält.