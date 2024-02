Orestone Mining Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Orestone Mining zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -16,67 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,59 Prozent, wobei Orestone Mining mit 5,92 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Orestone Mining liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Orestone Mining im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Orestone Mining in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".