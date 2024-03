Orestone Mining Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Orestone Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,53 Prozent gesunken, was bedeutet, dass Orestone Mining im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,86 Prozent erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,53 Prozent im letzten Jahr, und Orestone Mining lag 2,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat Orestone Mining in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf Dividenden schüttet Orestone Mining im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,46 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 3,46 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Orestone Mining-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Orestone Mining, da der Wert bei 50 liegt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Orestone Mining zu einem "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Orestone Mining werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orestone Mining blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Orestone Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".