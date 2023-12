Orestone Mining Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die kanadische Bergbaufirma Orestone Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,67 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Orestone Mining eine Performance von -16,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -6,1 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Orestone Mining festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs der Orestone Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Orestone Mining eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik. Die Unterperformance in Bezug auf Dividendenrendite und Aktienkurs führt jedoch zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.