Orell Fuessli Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, wie von Anlegern festgestellt wurde. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Zudem wurden positive Themen über das Unternehmen Orell Fuessli verstärkt diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Orell Fuessli. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Orell Fuessli unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Bewertung der Aktie spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Mit einem KGV-Wert von 21,78 liegt Orell Fuessli unter dem Branchendurchschnitt von 29 in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Orell Fuessli eine Rendite von -4,42 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den letzten 12 Monaten von 3,6 Prozent liegt Orell Fuessli mit 8,02 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.