Orell Fuessli Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Derzeit zahlt Orell Fuessli höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Mit einer Dividendenrendite von 4,61 % im Vergleich zu 2,65 % liegt die Differenz bei 1,96 Prozentpunkten, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Orell Fuessli gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orell Fuessli liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,35 als unterbewertet eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung aufweist.

Obwohl sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie von Orell Fuessli mit einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz sowie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.