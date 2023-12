Orell Fuessli Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Orell Fuessli in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Orell Fuessli daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Orell Fuessli von 74,2 CHF liegt 1,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Orell Fuessli eine Performance von -3,41 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" stiegen im Durchschnitt um 3,23 Prozent, was zu einer Unterperformance von -6,64 Prozent für Orell Fuessli führt. Der Sektor "Industrie" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,66 Prozent im letzten Jahr, und Orell Fuessli lag 10,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Relative Stärke Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Orell Fuessli wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,95 an, dass Orell Fuessli weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.