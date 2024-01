Orell Fuessli Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Orell Fuessli neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 61,11, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 50 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Orell Fuessli-Aktie mit -3,41 Prozent mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Orell Fuessli mit 6,64 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral über Orell Fuessli diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Orell Fuessli insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orell Fuessli weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Orell Fuessli bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".