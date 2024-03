Orell Fuessli Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Orell Fuessli hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -4,42 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,09 Prozent, wobei Orell Fuessli mit 7,51 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Orell Fuessli derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 73,71 CHF, während der Aktienkurs (76 CHF) um +3,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 73,93 CHF, was einer Abweichung von +2,8 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

In fundamentalen Aspekten liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Orell Fuessli bei 21,78, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,27 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Orell Fuessli eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,48 liegt. Die Differenz von +2,12 Prozent zur Orell Fuessli-Aktie führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.